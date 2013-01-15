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货币新闻 | 2013年 1月 15日 星期二 16:14 BJT

俄罗斯央行: 维持所有政策利率不变,符合市场预期

路透莫斯科1月15日 - 俄罗斯央行周二在月度会议维持所有政策利率不变,符合市场预期.俄国央行上个月已微调利率以收窄利率区间.

央行维持一日回购固定利率于6.5%,此利率相当于货币市场利率上限.投标式回购利率亦维持于5.5%.

隔夜存款利率维持于4.5%.

再融资利率维持于8.25%.(完) (编译 蔡美珍; 审校 侯向明)

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