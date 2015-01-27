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路透中文国际短讯 | 2015年 1月 27日 星期二 09:46 BJT

标普将俄罗斯主权评级下调至垃圾级

评级机构标准普尔周一将俄罗斯债信评级下调至垃圾级，10年来首次将该国评级降至投资级别以下。标普警告称俄罗斯经济将面临困难时期，宣布将俄罗斯主权评等由BBB-下调至BB+，并称因受到油价下跌以及西方就乌克兰危机对俄罗斯实施制裁的影响，俄罗斯经济增长前景恶化。路透
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