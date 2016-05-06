俄罗斯衰退最严重时期可能已过 中欧面临的风险升高--IMF

路透伦敦5月6日 - 国际货币基金组织(IMF)周五表示，俄罗斯经济衰退最严重时期可能已经过去，但警告称欧元区经济停滞和政治状况摇摆不定令中欧前景不确定性升高。

IMF在一年发布两次的中欧、东欧和东南欧(CESEE)地区展望中表示，一些国家民粹党派的崛起，以及全球经济增长疲软、人口老龄化等因素，均使紧绷情势加剧。

IMF根据上个月公布的预估，称从波兰到土耳其等这一路线上的国家今年经济增长仍为3%-4%的健康水准，不过俄罗斯和大多数前苏联国家经济仍将陷于衰退。

但这种平衡有可能在某个时期发生转变，前者经济成长可能在明年略有放缓，而俄罗斯和前加盟共和国有望回归增长。

“虽然CESEE国家步入强劲的周期反弹，但风险已然升高。”IMF说道。

“这些国家成长面临的最大风险就是欧元区陷入停滞，因欧元区是其中许多国家的最大贸易伙伴。”

IMF欧洲部副主管Mahmood Pradhan称，欧元区经济今年开局表现略好于预期，因此基本情景假设不是经济陷入停滞不前，但这依然是个“明显风险”。(完)