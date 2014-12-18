俄罗斯经济11月陷入停滞 明年或陷入衰退

（更正）焦点：政策支持力度虽减弱 但车企在中国仍积极推进绿色能源车计划
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路透莫斯科12月17日 - 周三公布的数据显示，俄罗斯经济11月陷入停滞，本月迄今卢布急跌很有可能推动俄罗斯明年陷入衰退。
俄罗斯企业投资上月降幅超过预期，凸显西方国家因乌克兰危机对俄罗斯实施制裁带来的压力。企业投资曾经是俄罗斯经济成长的关键支撑。
零售销售增幅虽符合预期，但1.8%的年增幅相比2008年危机后表现仍相形见绌。
数据还显示实质薪资上升。之前周一公布的工业生产数据显示，上月工业产出下降0.4%，远逊于分析师预估的增长1.1%。
“整体来说，经济处于停滞状态，而非崩溃，”Capital Economics驻伦敦新兴市场分析师Liza Ermolenko在一份报告中表示。
“但关键是这些数据反映的是最近卢布大跌之前的情况，最近俄罗斯经济形势的全面影响要在明年的数据才会表现出来，问题是俄罗斯2015年将面临严重衰退。”
卢布兑美元本周稍早一度暴跌20%，今年迄今跌幅如今已达到45%。
目前局势给俄罗斯总统普京带来重大挑战，他的支持率部分缘自给俄罗斯带来的稳定和繁荣，如今却因卢布暴跌而面临风险。卢布贬值损及投资者对俄罗斯的信心。
油价下跌加之西方对俄罗斯制裁，严重影响外国资金的取得，让人担心许多债务较高的企业可能无法偿还债务。
“油价下跌的风险加剧卢布压力...这将导致通胀上升，维持紧缩的货币政策，以及借贷成本升高，”Raiffeisen银行分析师Maria Pomelnikova表示。
俄罗斯央行周三表示，将采取进一步金融措施加速卢布的稳定。该行在公告中表示，央行与政府一道制定了一系列措施，在必要时向俄罗斯银行业者和金融类公司提供额外资金。
声明公布后，卢布上涨，但官方对明年经济的预估仍黯淡。
“11月以来情况无疑严重恶化，但这尚未在硬数据中反映出来，”Capital Economics的Ermolenko表示。(完)
(编译 李爽 审校 龚芳)
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