俄罗斯将在其西侧部署新部队 新的核兵团将服役

路透莫斯科1月12日 - 新闻机构周二援引俄罗斯国防部长绍伊古的话报导称，2016年俄罗斯将在其西侧部署三个新的军事部队，另有五个新的战略核导弹兵团开始服役。

绍伊古并没有解释设立新部队的原因，但称这将是俄国防部今年最重要的任务之一。他指出，预计每个军区都会在2016年受到抽查。

“我们主要的努力方向是加强战略核部队的潜力，以及执行空间防御项目，”俄新社援引绍伊古报导称。

“装备现代火箭设施的五个火箭兵团2016年将开始服役。”

绍伊古还表示，稳定地提升支持核部队的基础设施也是必要的，并提到俄罗斯核潜艇和远程核轰炸机的驻地。（完）