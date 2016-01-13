俄罗斯将在其西侧部署新部队 新的核兵团将服役

韩国检方尚未决定是否再次申请对三星领导人的逮捕令
路透首尔1月19日 - 韩国特别检察官办公室周四称，尚未决定是否重新申请对三星集团领导人李在镕的逮捕令。韩国法院之前驳回检方申请逮捕李在镕的请求。
路透莫斯科1月12日 - 新闻机构周二援引俄罗斯国防部长绍伊古的话报导称，2016年俄罗斯将在其西侧部署三个新的军事部队，另有五个新的战略核导弹兵团开始服役。
绍伊古并没有解释设立新部队的原因，但称这将是俄国防部今年最重要的任务之一。他指出，预计每个军区都会在2016年受到抽查。
“我们主要的努力方向是加强战略核部队的潜力，以及执行空间防御项目，”俄新社援引绍伊古报导称。
“装备现代火箭设施的五个火箭兵团2016年将开始服役。”
绍伊古还表示，稳定地提升支持核部队的基础设施也是必要的，并提到俄罗斯核潜艇和远程核轰炸机的驻地。（完）
编译：李富强 发稿：王琛
路透首尔1月19日 - 韩国特别检察官办公室周四称，尚未决定是否重新申请对三星集团领导人李在镕的逮捕令。韩国法院之前驳回检方申请逮捕李在镕的请求。
路透1月18日 - 美国前总统布什(George H. W. Bush, 老布什)的办公室周三表示，老布什因肺炎问题已转入休士顿一家医院的加护病房，医师为他清理气管后，正在休养之中，情况稳定。
路透巴黎1月18日 - 世界动物卫生组织(OIE)援引中国农业部的报告称，武汉市人工饲养的死亡黑天鹅病料样品中检出H5N8亚型高致病性禽流感病毒。