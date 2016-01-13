俄罗斯将在其西侧部署新部队 新的核兵团将服役

标题新闻：国际基金经理人索罗斯称中国在转变经济成长模式上并不成功，未来两年可能也不行
以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
路透莫斯科1月12日 - 新闻机构周二援引俄罗斯国防部长绍伊古的话报导称，2016年俄罗斯将在其西侧部署三个新的军事部队，另有五个新的战略核导弹兵团开始服役。
绍伊古并没有解释设立新部队的原因，但称这将是俄国防部今年最重要的任务之一。他指出，预计每个军区都会在2016年受到抽查。
“我们主要的努力方向是加强战略核部队的潜力，以及执行空间防御项目，”俄新社援引绍伊古报导称。
“装备现代火箭设施的五个火箭兵团2016年将开始服役。”
绍伊古还表示，稳定地提升支持核部队的基础设施也是必要的，并提到俄罗斯核潜艇和远程核轰炸机的驻地。(完)
编译：李富强 发稿：王琛
以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
路透纽约/伦敦1月19日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周二从两个月高位大幅下跌，交投旺盛，受挫于3月/5月合约价差交易激发的抛售，以及一波技术型卖盘信号，形成了潜在的利空图形。
路透伦敦1月19日 - 伦敦金属交易所(LME)期铝周四从20个月高位回落，因投资者锁定利润，且预期供应不断上升将遏止持续了一段长时间的价格涨势。