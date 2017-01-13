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国际财经 | 2017年 1月 13日 星期五 16:32 BJT

俄罗斯经济部称2017年或许无需全额动用储备基金 因油价上涨

路透莫斯科1月13日 - 俄罗斯经济部长Maxim Oreshkin周五表示，鉴于油价在今年初反弹上涨，俄罗斯财政部2017年或可避免全额动用储备基金。

“我们非常可能大幅削减对储备基金的使用。”Oreshkin说道，他在2016年底由财政部调任到经济部。

2017年初俄罗斯储备基金的规模为160.3亿美元，大幅低于2016年初的500亿美元，因财政部在过去一年动用基金来填补预算缺口。

该储备基金是依赖前几年高油价的机会累积的资金，预计随着俄罗斯采取措施降低预算赤字，基金规模会进一步缩小。（完）

(编译 高琦 审校 于春红)

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