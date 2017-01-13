俄罗斯经济部称2017年或许无需全额动用储备基金 因油价上涨

独家：伦敦金指标大幅偏离现货价格 受银行退出定价平台影响
路透伦敦5月24日 - 根据路透对交易数据进行的分析，在一些银行退出黄金竞价平台之后，伦敦指标金价出现了大幅、无法预测的波动。黄金市场一年规模5万亿美元，市场所依赖的指标金价是由竞价平台制定。
路透莫斯科1月13日 - 俄罗斯经济部长Maxim Oreshkin周五表示，鉴于油价在今年初反弹上涨，俄罗斯财政部2017年或可避免全额动用储备基金。
“我们非常可能大幅削减对储备基金的使用。”Oreshkin说道，他在2016年底由财政部调任到经济部。
2017年初俄罗斯储备基金的规模为160.3亿美元，大幅低于2016年初的500亿美元，因财政部在过去一年动用基金来填补预算缺口。
该储备基金是依赖前几年高油价的机会累积的资金，预计随着俄罗斯采取措施降低预算赤字，基金规模会进一步缩小。（完）
(编译 高琦 审校 于春红)
路透伦敦5月24日 - 根据路透对交易数据进行的分析，在一些银行退出黄金竞价平台之后，伦敦指标金价出现了大幅、无法预测的波动。黄金市场一年规模5万亿美元，市场所依赖的指标金价是由竞价平台制定。
路透日本佐贺5月25日 - 日本央行审议委员樱井真周四排除央行很快上调债券收益率目标的可能，强调了维持大规模刺激计划以支撑通胀并抵御海外经济风险的必要性。
路透多伦多5月24日 - 美国达拉斯联邦储备银行总裁柯普朗周三表示，他“强烈”认为美国和加拿大及墨西哥的贸易关系有助于美国竞争力；此刻美国总统特朗普正打算重新协商北美自由贸易协定(NAFTA)。