乌克兰称俄罗斯自该国东部撤军 有利促进和平

路透基辅9月10日 - 乌克兰总统周三表示，俄罗斯军队大举撤出，让人对追求和平的努力报持希望。乌克兰冲突爆发已有五个月时间，导致超过3,000人丧生。

莫斯科当局否认派军进入乌克兰东部以支持亲俄罗斯叛军与乌国军队战斗，不过基辅当局以及其西方支持者称有充分的证据证明这点。莫斯科同时也否认提供分离主义分子武器。

乌克兰总统波罗申科在内阁电视会议上表示，根据上周五通过的和平进程，乌克兰仍将为一具有主权且统一的国家，但称叛军掌控的东部部分地区将取得特殊地位。

“根据我们情报单位提供最新的消息，七成的俄罗斯军队已经跨过边境移回俄国，”波罗申科表示，“这进一步强化我们对于和平协议具有良好前景的期望。”

不过，波罗申科表示停火并不容易维持，因为“恐怖分子”一直试图挑衅乌克兰政府军。

乌克兰军方称隔夜时段有至少有六次破坏停火的情况，但没有造成伤亡。乌克兰称停火期间有五名军人阵亡。周末，在东部马里乌波尔港口遭受炮击期间，还有一名平民死亡。

波罗申科称，乌克兰正重新部署东部军队，并非像之前所言是为了对叛军发动新攻势，而是为了保护其地盘不受分离分子攻击。

俄罗斯政府称，总统普京和波罗申科基本对乌克兰的停火情况表示满意。两位领导人本周二进行了第二次电话通话。乌克兰停火已接近五天。(完)

(编译 张明钧/朱晓军；审校)

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