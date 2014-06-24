普京请求上议院撤销军事干涉乌克兰的权力--报导

法国周日进行总统大选首轮投票 马克龙和勒庞有望进入最终对决
路透巴黎4月23日 - 法国周日举行总统大选首轮投票，这次竞争激烈的选举对欧洲的未来至关重要，亦因将检验选民对现有政治建制的不满程度而备受关注。
路透莫斯科6月24日 - 国际文传电讯社引述政府发言人报导称，俄罗斯总统普京周二请求上议院撤销军事干涉乌克兰的权力。此前，上议院批准俄罗斯军队有权对乌克兰进行军事干涉，以保护当地俄语居民。
“国家元首已经向上议院请求，撤销该决议...即在乌克兰使用俄罗斯军队，”该机构引述Dmitry Peskov称。(完)
(编译 朱晓军；审校 高琦)
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路透巴黎4月23日 - 法国周日举行总统大选首轮投票，这次竞争激烈的选举对欧洲的未来至关重要，亦因将检验选民对现有政治建制的不满程度而备受关注。
路透莫斯科4月21日 - 俄新社周五援引克里姆林宫发言人Dmitry Peskov的言论称，对于俄罗斯正将军事硬件设施和军队运往俄罗斯与朝鲜边境地带的媒体报导，Peskov不予置评。
路透巴黎4月21日 - Elabe周五公布的民意调查显示，法国大选中间派候选人马克龙料在周日的首轮投票中胜出，而极右翼领导人勒庞支持率进一步落后于马克龙。