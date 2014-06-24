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时事要闻 | 2014年 6月 24日 星期二 18:41 BJT

普京请求上议院撤销军事干涉乌克兰的权力--报导

路透莫斯科6月24日 - 国际文传电讯社引述政府发言人报导称，俄罗斯总统普京周二请求上议院撤销军事干涉乌克兰的权力。此前，上议院批准俄罗斯军队有权对乌克兰进行军事干涉，以保护当地俄语居民。

“国家元首已经向上议院请求，撤销该决议...即在乌克兰使用俄罗斯军队，”该机构引述Dmitry Peskov称。(完)

(编译 朱晓军；审校 高琦)

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