普京请求上议院撤销军事干涉乌克兰的权力--报导

法国周日进行总统大选首轮投票 马克龙和勒庞有望进入最终对决

路透巴黎4月23日 - 法国周日举行总统大选首轮投票，这次竞争激烈的选举对欧洲的未来至关重要，亦因将检验选民对现有政治建制的不满程度而备受关注。