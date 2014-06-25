俄议会上议院撤销军事干预乌克兰的授权

中国敦促各方保持克制 此前美军轰炸机飞过朝鲜半岛

路透北京5月3日 - 中国周三敦促各方保持冷静和克制，此前美国在与韩国空军联合演习时，B-1B轰炸机飞过朝鲜半岛。 中国外交部发言人耿爽在例行记者会上做出此番表示。(完) (编译 李春喜 审校 蔡美珍)