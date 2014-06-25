俄议会上议院撤销军事干预乌克兰的授权

中菲领导人通电话讨论朝鲜半岛局势
路透北京5月3日 - 据新华社报道，中国国家主席习近平与菲律宾总统杜特尔特周三通电话，谈论了朝鲜半岛局势。 报道并未提供进一步细节。(完) (编译 王兴亚；审校 艾茂林)
路透莫斯科6月25日 - 俄罗斯议会上议院周三投票撤销授予总统普京军事干预乌克兰的权力。
一名资深议员表示，此举应该被视为帮助乌克兰境内和平努力的善意行动，但必要时可以恢复这项授权。
投票结果是153票赞成，一票反对。(完)
(编译 张涛；审校 王洋)
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路透北京5月3日 - 据新华社报道，中国国家主席习近平与菲律宾总统杜特尔特周三通电话，谈论了朝鲜半岛局势。 报道并未提供进一步细节。(完) (编译 王兴亚；审校 艾茂林)
路透北京5月3日 - 中国周三敦促各方保持冷静和克制，此前美国在与韩国空军联合演习时，B-1B轰炸机飞过朝鲜半岛。 中国外交部发言人耿爽在例行记者会上做出此番表示。(完) (编译 李春喜 审校 蔡美珍)
路透伦敦5月3日 - 英国脱欧事务大臣戴维斯周三称，英国不会为退出欧盟支付1,000亿欧元。此前金融时报报导称，欧盟准备要求英国为退欧先付这一金额。