俄成功发射曾发生事故的运载火箭

独家：美国可能对朝鲜实施石油禁运、航空禁飞等制裁--消息
路透华盛顿4月12日 - 美国官员称，尽管已派遣一支海军舰队开往朝鲜半岛，但特朗普政府朝鲜策略的重点是加大经济制裁力度，可能包括石油禁运、航空禁飞、拦截货船以及惩罚与平壤方面有贸易往来的中资银行等。
路透莫斯科9月30日 - 俄罗斯联邦航天局称，周一成功发射质子-M运载火箭，这是该类型火箭7月发生事故后首次成功发射。
该火箭于当地时间凌晨3：38（周日2138 GMT）从俄罗斯租用的哈萨克斯坦拜科努尔航天发射场发射升空，搭载卢森堡SESSESFg.LU公司的一颗通讯卫星。
该火箭生产商Khrunichev称，卫星在约九个小时后抵达轨道。Khrunichev是俄罗斯国有企业。
周一的发射由Khrunichev的美国子公司International LaunchServices实施。（完）
编译：李富强 发稿：程芳
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