俄成功发射曾发生事故的运载火箭

路透莫斯科9月30日 - 俄罗斯联邦航天局称，周一成功发射质子-M运载火箭，这是该类型火箭7月发生事故后首次成功发射。

该火箭于当地时间凌晨3：38（周日2138 GMT）从俄罗斯租用的哈萨克斯坦拜科努尔航天发射场发射升空，搭载卢森堡SESSESFg.LU公司的一颗通讯卫星。

该火箭生产商Khrunichev称，卫星在约九个小时后抵达轨道。Khrunichev是俄罗斯国有企业。

周一的发射由Khrunichev的美国子公司International LaunchServices实施。（完）

编译：李富强 发稿：程芳

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