俄罗斯中止罗马尼亚牛肉及活牛进口-监管机构

专访：德国蒂森克虏伯预计电梯与互联网相连将提振公司获利
路透德国汉诺威市4月25日 - 德国钢铁生产企业蒂森克虏伯电梯业务负责人Andreas Schierenbeck在接受路透专访时称，把电梯与互联网相连有望使公司获利提高上千万欧元。
路透莫斯科8月6日 - 一监管官员周三表示，俄罗斯已经中止罗马尼亚的牛肉及活牛进口，这是西方国家针对乌克兰危机对俄罗斯祭出新制裁以来，莫斯科当局所提出的最新贸易禁令。
俄罗斯动植物防疫机构Rosselkhoznadzor发布声明稿指出，这是一项暂时禁令，原因是罗马尼亚爆发狂牛症疫情。(完)
(编译 张明钧; 审校 王洋)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透德国汉诺威市4月25日 - 德国钢铁生产企业蒂森克虏伯电梯业务负责人Andreas Schierenbeck在接受路透专访时称，把电梯与互联网相连有望使公司获利提高上千万欧元。
路透新加坡4月25日 - 能源与大宗商品贸易商维多公司的亚洲部门负责人周二称，油价2017年可能在每桶约51-64美元的区间波动，受供应过剩影响，不大可能触及每桶70美元。
路透东京4月25日 - 日本央行总裁黑田东彦周二表示，20国集团(G20)及国际货币基金(IMF)官员均认可，日本央行实施量化宽松是为了达成通胀目标。