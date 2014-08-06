版本:
中国
国际财经 | 2014年 8月 6日 星期三 16:54 BJT

俄罗斯中止罗马尼亚牛肉及活牛进口-监管机构

路透莫斯科8月6日 - 一监管官员周三表示，俄罗斯已经中止罗马尼亚的牛肉及活牛进口，这是西方国家针对乌克兰危机对俄罗斯祭出新制裁以来，莫斯科当局所提出的最新贸易禁令。

俄罗斯动植物防疫机构Rosselkhoznadzor发布声明稿指出，这是一项暂时禁令，原因是罗马尼亚爆发狂牛症疫情。(完)

(编译 张明钧; 审校 王洋)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 国际财经

热门文章

编辑推荐

文章推荐