中俄能源：俄油称中海油服将为其钻探两座海上油井

路透莫斯科9月2日 - 俄罗斯国家石油公司(Rosneft，俄油)周三称，中海油田服务股份有限公司(COSL)将为其钻探两座海上探井。俄油正试图克服西方制裁相关的限制。

俄油称，COSL将在2016年为其与挪威Statoil 在鄂霍次克海的合资项目搭建两座探井。

该业务不受西方制裁限制，但俄油也难以吸引到外国合作伙伴及资金。