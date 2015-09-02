中俄能源：俄油称中海油服将为其钻探两座海上油井

路透专访：伊拉克称在该国运营的多数国际大型油企都参与了OPEC减产协议
路透伦敦1月23日 - 伊拉克石油部长卢艾比(Jabar Ali al-Luaibi)周一称，大部分在伊拉克境内运营的国际大型油企都在减产，落实石油输出国组织(OPEC)与非OPEC产油国为帮助平衡油市而达成的减产协议。
路透莫斯科9月2日 - 俄罗斯国家石油公司(Rosneft，俄油)周三称，中海油田服务股份有限公司(COSL)将为其钻探两座海上探井。俄油正试图克服西方制裁相关的限制。
俄油称，COSL将在2016年为其与挪威Statoil 在鄂霍次克海的合资项目搭建两座探井。
该业务不受西方制裁限制，但俄油也难以吸引到外国合作伙伴及资金。
制裁涉及页岩油、深海油和北极海上项目。去年艾克森美孚 被迫从与俄油在北极的合资项目撤出。(完) (编译 王丽鑫；审校 李春喜)
路透伦敦1月23日 - 伊拉克石油部长卢艾比(Jabar Ali al-Luaibi)周一称，大部分在伊拉克境内运营的国际大型油企都在减产，落实石油输出国组织(OPEC)与非OPEC产油国为帮助平衡油市而达成的减产协议。
国际铜业研究组织(ICSG) 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本 。欲浏览英文报导全文，请点选
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