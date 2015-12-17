俄财长称中国有兴趣参与俄罗斯国家石油公司私有化计划

路透莫斯科12月16日 - 俄罗斯财政部长西卢安诺夫周三称，中国投资者有兴趣参与俄罗斯国家石油公司（俄油，Rosneft）19.5%股权私有化的计划。

俄油是全球领先的上市石油生产商，长久以来一直是俄罗斯进行私有化的对象之一。俄油2013年收购秋明-英国石油公司（TNK BP）之后，英国石油公司BP(BP.L)持有俄油19.75%的股份。

西卢安诺夫称，俄政府准备以不低于5,000亿卢布（71亿美元）的价格出售俄油19.5%的股权。

俄罗斯政府持有俄油69.5%股权，但计划将持股最终减至50%加1股。

糟糕的金融市况加上一些政府官员不愿出售国有资产，导致俄罗斯一度雄心勃勃的私有化计划遭遇障碍。（完）