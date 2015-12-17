俄财长称中国有兴趣参与俄罗斯国家石油公司私有化计划

达沃斯论坛：英国警告欧盟称若不能达成贸易协议 也会设法维持竞争力
路透瑞士达沃斯1月19日 - 英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)周四对欧盟发出警告称，如果英国不能与欧盟达成全面的贸易协议，也会在退欧后找到其他办法保持竞争力。
路透莫斯科12月16日 - 俄罗斯财政部长西卢安诺夫周三称，中国投资者有兴趣参与俄罗斯国家石油公司（俄油，Rosneft）19.5%股权私有化的计划。
俄油是全球领先的上市石油生产商，长久以来一直是俄罗斯进行私有化的对象之一。俄油2013年收购秋明-英国石油公司（TNK BP）之后，英国石油公司BP(BP.L)持有俄油19.75%的股份。
西卢安诺夫称，俄政府准备以不低于5,000亿卢布（71亿美元）的价格出售俄油19.5%的股权。
俄罗斯政府持有俄油69.5%股权，但计划将持股最终减至50%加1股。
糟糕的金融市况加上一些政府官员不愿出售国有资产，导致俄罗斯一度雄心勃勃的私有化计划遭遇障碍。（完）
编译：刘珞焱 发稿：王琛
路透瑞士达沃斯1月19日 - 英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)周四对欧盟发出警告称，如果英国不能与欧盟达成全面的贸易协议，也会在退欧后找到其他办法保持竞争力。
路透华盛顿1月19日 - 花旗集团(Citigroup)周四成为有史以来第一家遭到民事“幌骗(spoofing)指控”的银行，商品期货交易委员会(CFTC)称，花旗集团的一家子公司抱着取消订单的意图在美国公债期货市场下单。
路透伦敦1月19日 - 根据道富银行 周四公布的“英国脱欧表”(Brexometer)，未来六个月逾60%机构投资者将维持英国资产仓位不变。