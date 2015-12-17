俄财长称中国有兴趣参与俄罗斯国家石油公司私有化计划

更新版 1-日本金融：央行副总裁中曾宏警告美元融资成本有大幅上升风险
“尽管美元融资成本仍处于高位，我认为目前没有出现特殊问题...但未来有各种事件，因此我们将密切关注日本银行业者的流动性状况，”中曾宏对记者说。
(本文由路透中文网编译提供)
路透莫斯科12月16日 - 俄罗斯财政部长西卢安诺夫周三称，中国投资者有兴趣参与俄罗斯国家石油公司（俄油，Rosneft）19.5%股权私有化的计划。
俄油是全球领先的上市石油生产商，长久以来一直是俄罗斯进行私有化的对象之一。俄油2013年收购秋明-英国石油公司（TNK BP）之后，英国石油公司BP 持有俄油19.75%的股份。
西卢安诺夫称，俄政府准备以不低于5,000亿卢布（71亿美元）的价格出售俄油19.5%的股权。
俄罗斯政府持有俄油69.5%股权，但计划将持股最终减至50%加1股。
糟糕的金融市况加上一些政府官员不愿出售国有资产，导致俄罗斯一度雄心勃勃的私有化计划遭遇障碍。(完)
“尽管美元融资成本仍处于高位，我认为目前没有出现特殊问题...但未来有各种事件，因此我们将密切关注日本银行业者的流动性状况，”中曾宏对记者说。
将工作岗位从伦敦转移起初可能较为缓慢，各银行更关注获得监管机构的批准，并为工作新址安装必要的基础设备，或是增加在欧盟打前站的人数，这样他们能继续出售产品并为欧盟客户提供服务。
金融股指数 本周收低2.8%，在过去四周里为第三次录得周线跌幅。 澳洲四大银行全都连续第二周周线下跌，跌幅介于2.7-4.1%。 矿业股指数 日内一度下跌1.8%，为2016年12月16日以来最大盘内跌幅。 力拓 与必和必拓 分别下跌1.9%和1.3%。（完） ****查阅相关新闻或页面，请点选下列代码连结**** 美国股市 标准普尔主要分类指数 美股盘前/盘后 美股一周展望 Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股 Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股 Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股 美股业绩公布日程 中港台企业ADR报价一览表 股市新闻 加拿大股市报导