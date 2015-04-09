《热点聚焦》俄罗斯邀请中国开发冻原油田，本地工人学说普通话

亚洲橡胶：TOCOM期胶跌至近两周低位，因供应忧虑缓解
东京工业品交易所(TOCOM)的6月期胶合约 <0#2JRU:>收低2.0日圆或0.7%，报每公斤286.3日圆。该合约在盘中触及282.3日圆的1月11日以来最低位。
“扳手有时候会冻坏，”油田工人Gennady说，“夏天会好些，只要防蚊就行了。”
人类居住地很少有这么偏僻的。这里距离最近的机场Igarka搭直升机要一个小时，而距离莫斯科接近2,800公里(1,750英里)。
俄罗斯副总理德沃尔科维奇(Arkady Dvorkovich)上个月表示，俄罗斯已经克服“心理障碍”，准备允许中国投资者持有油气田控股股权。
俄罗斯能源部预计，到2035年，输送到亚洲的石油和油品份额将增加一倍至23%，而且西伯利亚东部至太平洋的输油管线输送能力到2020年将增至8,000万吨(合每天160万桶)。
不过，外来者仍很难融入与世隔绝的西伯利亚产油区。一位俄罗斯记者在员工餐厅说要份“三明治”时，那的女工马上产生怀疑。
“‘三明治’是个外国词，”她说，“你是间谍吗？”(完)
(编译 张涛/许娜/王兴亚/杜明霞；审校 高琦/郑茵/张荻)
东京工业品交易所(TOCOM)的6月期胶合约 <0#2JRU:>收低2.0日圆或0.7%，报每公斤286.3日圆。该合约在盘中触及282.3日圆的1月11日以来最低位。
中共中央总书记习近平强调，推进供给侧结构性改革是中国经济发展进入新常态的必然选择和宏观经济管理必须确立的战略思路。必须把改善供给侧结构作为主攻方向，从生产端入手，提高供给体系质量和效率，扩大有效和中高端供给，增强供给侧结构对需求变化的适应性，推动中国经济朝着更高质量、更有效率、更加公平、更可持续的方向发展。
路透北京1月23日 - 中国国家发改委周一表示，今年要重点深化粮食等重要农产品价格形成机制和收储制度改革，高度重视农村土地“三权”分置改革、农村集体产权制度改革等进展，统筹推进农业农村各项改革。