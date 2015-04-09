《热点聚焦》俄罗斯邀请中国开发冻原油田，本地工人学说普通话

“扳手有时候会冻坏，”油田工人Gennady说，“夏天会好些，只要防蚊就行了。”

人类居住地很少有这么偏僻的。这里距离最近的机场Igarka搭直升机要一个小时，而距离莫斯科接近2,800公里(1,750英里)。

俄罗斯副总理德沃尔科维奇(Arkady Dvorkovich)上个月表示，俄罗斯已经克服“心理障碍”，准备允许中国投资者持有油气田控股股权。

俄罗斯能源部预计，到2035年，输送到亚洲的石油和油品份额将增加一倍至23%，而且西伯利亚东部至太平洋的输油管线输送能力到2020年将增至8,000万吨(合每天160万桶)。

不过，外来者仍很难融入与世隔绝的西伯利亚产油区。一位俄罗斯记者在员工餐厅说要份“三明治”时，那的女工马上产生怀疑。

“‘三明治’是个外国词，”她说，“你是间谍吗？”(完)