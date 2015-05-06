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国际财经 | 2015年 5月 6日 星期三 10:33 BJT

俄罗斯国家石油公司首次披露总裁谢钦的基本薪酬

路透莫斯科5月5日 - 俄罗斯国家石油公司（Rosneft）周二称，该公司总裁伊格·谢钦（Igor Sechin）月薪至少为1,500万至2,000万卢布（29.5万至39万美元）。俄总统普京鼓励提高国有企业高管薪水的透明度。

俄石油网站上的一份文件称，除了基本薪水外，该公司高管还有其他收入，包括为管理委员会工作以及经手国家机密信息所得的收入。

俄石油拒绝披露谢钦的总薪酬。俄石油是世界产量最高的上市石油公司，谢钦是普京的亲密盟友，在2012年接掌俄石油，此前曾任政府副总理。

上月，普京呼吁俄罗斯国有企业高管披露收入。普京长期以来坚信政府必须提供良好的薪酬才能为高级职位留住最佳人才。

俄石油周二称，谢钦的合同已延展了五年。

据汤森路透数据，俄石油周二市值为2.72万亿卢布（530亿美元）。（完）

编译：刘珞焱 发稿：王凤昌

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