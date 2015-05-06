俄罗斯国家石油公司首次披露总裁谢钦的基本薪酬

达沃斯论坛：日央行总裁称美国经济增长可能推升美元 看好全球前景
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透莫斯科5月5日 - 俄罗斯国家石油公司（Rosneft）周二称，该公司总裁伊格·谢钦（Igor Sechin）月薪至少为1,500万至2,000万卢布（29.5万至39万美元）。俄总统普京鼓励提高国有企业高管薪水的透明度。
俄石油网站上的一份文件称，除了基本薪水外，该公司高管还有其他收入，包括为管理委员会工作以及经手国家机密信息所得的收入。
俄石油拒绝披露谢钦的总薪酬。俄石油是世界产量最高的上市石油公司，谢钦是普京的亲密盟友，在2012年接掌俄石油，此前曾任政府副总理。
上月，普京呼吁俄罗斯国有企业高管披露收入。普京长期以来坚信政府必须提供良好的薪酬才能为高级职位留住最佳人才。
俄石油周二称，谢钦的合同已延展了五年。
据汤森路透数据，俄石油周二市值为2.72万亿卢布（530亿美元）。（完）
编译：刘珞焱 发稿：王凤昌
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路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透伦敦1月20日 - 据知情消息人士，汇丰本周在全球裁掉投资银行部门约100个高层岗位。 消息人士称，此次裁员涉及汇丰环球银行及资本市场部门的常务总监和总监层级人员。由于事涉敏感，该消息人士拒绝署名。 “我们每年评估环球银行及资本市场表现，并做出适当的调整，以强化和提振该业务，”汇丰一位发言人在一份电邮声明中称。 汇丰正为英国退欧预期造成的影响做准备，伦敦总部人员面临不确定性。 汇丰将在2月21日公布全年财报。 汇丰股价今年迄今涨3.3%，同期STOXX欧洲银行股指数涨2.2%。(完) (编译 李爽 审校 蔡美珍)
路透1月20日 - 多元化企业通用电气(GE)周五公布，季度获利增长35.7%，受益于旗下电力及再生能源业务表现强劲。