谢钦称美国操纵全球油市 OPEC影响力已减弱

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
(本文由路透中文网编译提供)
路透俄罗斯圣彼得堡6月17日 - 俄罗斯石油公司（Rosneft）总裁谢钦周三称，美国正在操纵全球油市，石油输出国组织（OPEC）的影响力已经减弱。
得益于页岩油繁荣，美国重新焕发活力，成为了最大的产油国。与此同时，OPEC不顾油价下跌，拒绝削减产量支持油价，以努力维持在全球油市所占份额。
“实质上，拥有所有金融和技术工具的唯一市场是美国市场，其已经成为了关键的监管方，”谢钦对记者称。他还称，美国市场油价为全球整个行业定下了基调。
谢钦重申，他认为OPEC对油价的影响力已经减弱。
受供应过剩影响，国际油价一度大跌，已从2014年6月的峰值每桶115美元跌至目前的64美元左右，跌幅接近50%。谢钦称，在可预见的未来，预计油市会更为波动。
“但长远看，在两三年内，（油市）将呈上升趋势，”他说道。谢钦称，企业成本上升将会推动油价走高。(完)
编译：侯雪苹 发稿：王燕焜
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”