谢钦称美国操纵全球油市 OPEC影响力已减弱

(本文由路透中文网编译提供)

路透俄罗斯圣彼得堡6月17日 - 俄罗斯石油公司（Rosneft）总裁谢钦周三称，美国正在操纵全球油市，石油输出国组织（OPEC）的影响力已经减弱。

得益于页岩油繁荣，美国重新焕发活力，成为了最大的产油国。与此同时，OPEC不顾油价下跌，拒绝削减产量支持油价，以努力维持在全球油市所占份额。

“实质上，拥有所有金融和技术工具的唯一市场是美国市场，其已经成为了关键的监管方，”谢钦对记者称。他还称，美国市场油价为全球整个行业定下了基调。

谢钦重申，他认为OPEC对油价的影响力已经减弱。

受供应过剩影响，国际油价一度大跌，已从2014年6月的峰值每桶115美元跌至目前的64美元左右，跌幅接近50%。谢钦称，在可预见的未来，预计油市会更为波动。

“但长远看，在两三年内，（油市）将呈上升趋势，”他说道。谢钦称，企业成本上升将会推动油价走高。(完)