焦点：俄政府称以105亿欧元将俄油19.5%股权售予卡塔尔与嘉能可

2016年1月26日，俄罗斯西西伯利亚城市Nizhnevartovsk郊外Samotlor油田，图为一条油管旁的俄油公司标识。 REUTERS/Sergei Karpukhin

路透莫斯科12月7日 - 俄罗斯周三表示，已经以105亿欧元(113亿美元)将俄罗斯国家石油公司(Rosneft，俄油)部份股权售给卡塔尔以及大宗商品交易商嘉能可(Glencore)(GLEN.L)。这一消息让人颇感意外，因外界原本预期俄罗斯和西方国家之间僵持不下，可能吓跑大型投资者。

这项交易表明,持股全球最大油企之一，吸引力要大于西方国家因乌克兰冲突而对俄罗斯施加制裁可能带来的风险。通过交易，卡塔尔与嘉能可将从俄罗斯政府手中取得19.5%的俄油股权。

这项交易暗示，外国投资者可能重新评估与俄罗交易的风险。在特朗普当选美国总统后，美俄关系可能解冻的预期更强了。

就在几天前，俄罗斯刚刚与石油输出国组织(OPEC)达成共同减产以支撑油价的协议，这是双方15年来首度合作减产。

俄油一直极为机密地进行此项交易。周三晚上俄罗斯总统普京和俄油执行长谢琴(Igor Sechin)在莫斯科会面时，外界才首度听闻此项交易。

电视画面显示，普京在这次会议上说：“这是最大的民营化交易，是2016年全球油气行业中最大手笔的出售和并购”。

谢琴表示，根据协议，政府出售的19.5%俄油股份将由嘉能可和卡塔尔主权基金各自取得一半。此次售股是政府推动民营化的举措之一。

路透数据显示俄油市值591.7亿美元，意味着该项交易是以市场价格折价2%完成的。

嘉能可声明稿称，该公司将以自身股份筹集最多3亿欧元做为本项交易的部分融资，剩余融资来源将是银行以及卡塔尔主权基金，也就是卡塔尔投资局。

未能立即联系到卡塔尔投资局置评，该主权基金是嘉能可最大的投资者之一。

俄罗斯官员乐于见到俄油达成将带来大量现金的交易，他们需要用现金填补经济放缓和制裁导致的国家预算缺口。

“金钱无所谓香臭，”一名政府消息人士被问及交易结果时对路透表示。

**普京的贡献**

普京就该交易对他最亲密的一名左膀右臂谢琴表示祝贺，称他希望新的投资者能改善俄油的治理和透明度，并能提高其市值。

“鉴于经济环境艰难，加上这种项目截止日期极紧，我可以向你报告，多亏你的个人贡献和支持，这份协议才能够达成，”谢琴对普京称。

嘉能可将能接触到俄油的原油资源。嘉能可表示，按照该协议，将能与俄油达成新的五年销售协议，每日额外获得22万桶的原油用于交易。(完)