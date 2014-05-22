Rosneft总裁称未受美国制裁影响

路透俄罗斯布拉格维申斯克5月22日 - 俄罗斯石油公司（Rosneft）总裁谢钦周四称，美国对他个人实施的制裁未影响到他与美国合作伙伴的合作，也未影响到他个人。

谢钦称其在美国既没有银行账号也没有财产。他对记者说：“所以，它们（制裁）对我个人而言只是理论上的。我们还是会继续开展工作，这未影响到我与美国伙伴方的合作。我们对合作表示赞赏。”

谢钦还表示，Rosneft未主动推动公司股权私有化，但若政府想这么做，公司也支持。这似乎暗示他对有关俄罗斯政府可能出售该公司19.5%股权的报导感到不满。

他说：“首先，我希望你们注意到这样一个事实：我们不对联邦官员的声明置评。但我们做好了执行任何指令的准备。”（完）

编译：朱淑珍 发稿：王燕焜

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。