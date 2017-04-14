卢布走强抑制石油减产协议对俄收入的提振作用

路透莫斯科4月13日 - 卢布走强正在打击俄罗斯石油生产商和政府欲借全球减产协议来增加收入的希望。该协议旨在提振油价并削减库存。

自从石油输出国组织(OPEC)和以俄罗斯为首的其他11个大型产油国于去年底同意在今年上半年减产以来，俄罗斯主要的乌拉尔混合原油已上涨约20%。

但同期卢布兑美元上涨逾10%，侵蚀了俄罗斯石油出口带来的收入。当卢布升值时，俄罗斯来自石油出口的预算收入也会缩减。

“卢布令(石油)企业感到失望，这些企业第一季业绩将因卢布走强而更差，”来自莫斯科经纪商Aton的Alexander Kornilov说。(完)