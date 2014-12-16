焦点：俄罗斯1998金融危机阴影隐现 升息无力阻挡卢布贬值脚步

路透莫斯科12月16日 - 卢布兑美元周二下跌逾11%，创1998年俄罗斯金融危机以来最大单日跌幅。升息也未能阻止卢布跌势，投资者对俄央行的信心崩溃。

在俄罗斯央行意外大幅升息650个基点试图阻止卢布跌势之后，卢布兑美元开盘时约上涨10%，但随后掉头向下，不断创下纪录新低，走势动荡。

卢布兑美元本周以来跌幅接近20%，今年以来的跌幅超过了50%。这令人回想起1998年的危机时刻，当时卢布在几天之内崩盘，迫使俄罗斯债务违约。

尽管俄罗斯公共财政与储备情况比1998年好得多，但分析师认为该国即将爆发全面的货币危机。

1510GMT，卢布兑美元RUBUTSTN=MCX跌约11%至72.80，稍早跌穿80卢布，首次出现较前一交易日下跌约20%的情况。

卢布兑欧元EURRUBTN=MCX也跌逾13%至91.00。

油价暴跌，加之西方国家因乌克兰危机对俄罗斯实施制裁，令卢布遭受重创，但过去两天卢布大跌也反映出对俄罗斯央行的信心下降。

俄罗斯央行在不到一周的时间内，先后加息100个基点和650个基点，明显是孤注一掷的信号。央行总裁纳比乌里娜目前似乎已没有能力止住卢布跌势，资本管制的风险越来越大。

纳比乌里娜周二表示，卢布汇率遭低估，普京发言人也指出，卢布下跌主要受投机性因素驱动，但市场对这些言论置之不理。

**入市干预**

俄罗斯央行第一副总裁Sergei Shvetsov表示，央行将采取更多措施以稳定外汇市场，他称目前形势“危急”。

Alfa Bank首席经济分析师Natalia Orlova说道：“如果象这样的升息还不能影响市场，那么他们(央行)只能选择每日投入100亿美元入市干预。他们每天都在(市场中)。”

石油巨擘俄罗斯国家石油公司(Rosneft)(ROSN.MM)近期发售了6,250亿卢布(合86.7亿美元)的债券，这笔资金可能会兑换成外币，从而进一步加大卢布的压力，这亦令投资者感到不安。

Rosneft已然表示，这笔资金将不会用于买入外汇。

俄罗斯美元计价的RTS股指.IRTS一度暴跌19%，延续周一的跌势，被视为经济晴雨表的俄罗斯最大银行Sberbank(SBER.MM)更是重挫20%以上。

俄罗斯以美元计价的主权债券下跌，货币市场利率跳升。

丹麦丹斯克银行分析师Vladimir Miklashevsky在报告中称：“只要油价继续大幅下滑，那么俄罗斯央行要想稳定卢布走势恐怕要很费些功夫。”

俄罗斯央行今年为护卫卢布已经斥资逾800亿美元，自11月实行浮动汇率来已经用了超过80亿美元。

俄罗斯还有大约4,160亿美元的充裕储备，但分析师表示，卢布正处在危险境地，因为正越来越多地受到一边倒的恐慌情绪打压。(完)

(编译 张涛/李爽/孙茉莉; 审校 杜明霞/郑茵)

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