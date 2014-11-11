焦点：卢布贬值引发偿债难题 俄罗斯企业头痛不已

2014年11月5日，在华沙拍摄的电脑屏幕上的卢布现钞，屏幕显示卢布/美元汇率曲线。 REUTERS/Kacper Pempel

路透伦敦11月10日（记者Sujata Rao） - 2010年时，1美元兑换30卢布、油价上涨、俄罗斯对投资者极具吸引力，俄罗斯天然气工业银行(Gazprombank)GZPRI.RTS 当年在全球债券市场举债10亿美元。

现在，还款的时候到了，俄罗斯天然气工业银行却由于西方对俄制裁而被全球资本市场拒之门外。石油价格已跌至每桶84美元；卢布兑美元汇率今年也下跌25%至1美元兑45卢布。

俄罗斯国有及私营企业的硬通货债务高达6,500亿美元，俄罗斯天然气工业银行只是其中的一家，其偿债成本由于卢布兑美元汇率大幅贬值而呈螺旋式上升。

投资者该有多担心？

据法巴银行的数据，新兴市场企业债指数(CEMBI)中俄罗斯的权重占到16%，而且俄企占明年整体新兴市场企业偿债额的近十分之一。近期卢布汇价下跌造成俄罗斯企业对美元需求急剧增长，而上月俄央行斥资三百亿美元进行干预也未见成效。

另一方面，大多数俄罗斯企业都是大宗商品出口商，因此有美元收入。该行业分析人士普遍认为大多数企业尚有足够的现金支撑来年。

摩根大通的数据显示，今年俄罗斯企业债平均收益率较美国公债收益率的差值已经扩大215个基点，而潜在CEMBI指数却几乎没有变化。

银行如履薄冰

多数分析师都认为即便俄央行出手援助，银行仍将陷入债务危机。

俄罗斯的银行明年需要偿还逾五百亿美元，与大宗商品企业不同，银行没有足够的美元资产来偿还美元债务。（银行的）外债总额高达1,920亿美元，自1998年金融危机以来上涨了十倍。

卢布汇率下跌推高银行相对其资产的负债水平，经济研究机构Capital Economics的分析师认为，“如果卢布兑美元保持在目前水平（1美元兑45卢布），银行资产负债表受到的冲击将合大约一万亿卢布（220亿美元）”。分析师称，该数额是俄罗斯GDP的1.25%或银行总资产的1.5%。

银行还受到俄罗斯经济放缓及坏账增长的影响。其发放的1,800亿美元的未偿贷款都是硬通货计价，俄罗斯企业及个人的偿贷成本骤然增长。

理论上，未受到西方直接制裁的企业可以进入美元债券市场，正如Gazprom上周所做的。国有的Gazprom通过发行一年期债券融资7亿美元，但是为此，该公司须支付较其发行的2015年到期债券逾100个基点的溢价。

摩根大通资产管理部门的投资经理Zsolt Papp表示，西方制裁的时间越长，就会有更多的俄罗斯企业被迫采用Gazprom的极端方式。

“用短期债替换中长期债，只能将问题推后一年，”Papp说道。“发债的期限将发生巨大变化。成本会越来越高，期限也会大大缩短。”

同时，债务到期时间也将令卢布价格承压。俄罗斯企业担心西方维持甚或延长制裁时间，这样卢布就会进一步贬值，从而令美元炙手可热。

俄央行数据显示，即便企业有充足的现金偿还2015年到期的债务，但是，2015年末之后一年内到期的债务仍有850亿美元。（完）

编译：王琛 发稿：王凤昌

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