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货币新闻 | 2014年 10月 13日 星期一 16:31 BJT

欧洲汇市：俄罗斯卢布兑欧元触及纪录新低

路透莫斯科10月13日 - 俄罗斯卢布兑欧元 周一触及纪录新低51.2050卢布，0820 GMT时报51.2025。上次是在3月触及51.20水准。

受油价下滑、美元强势，以及西方制裁导致对俄罗斯资产的普遍避险情绪影响，数月来卢布一直承压。(完)

(编译 杜明霞；审校 蔡美珍)
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