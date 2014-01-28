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亚洲 | 2014年 1月 29日 星期三 04:01 BJT

俄罗斯金融：俄罗斯可能考虑推迟卢布浮动汇率计划，转而考虑为汇率设限--经济部长

路透莫斯科1月28日 - 俄罗斯经济部长Alexei Ulyukayev周二表示，俄罗斯可能考虑推迟推动卢布浮动汇率计划，反而考虑对汇率设定限制。俄罗斯卢布在近几周大幅下跌。

“在目前情况下，对卢布浮动汇率计划和该计划落实步伐有其他可行的做法，”Ulyukayev向记者表示。

“我将会就卢布汇率浮动的自由程度引入某些限制进行讨论，将取决于金融稳定性相关的多个因素。”

忧虑中国经济和对美国将缩减货币刺激计划的预期令新兴市场被大举抛售，带动卢布兑欧元挫跌至纪录低位，兑美元大跌4.5%，尽管周二卢布终止跌势。(完)

(编译 利棣儿; 审校 李军)
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