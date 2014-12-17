俄罗斯央行称将采取进一步金融举措帮助卢布企稳

金价持稳 法国大选前受美元走软支撑
路透纽约/伦敦4月20日 - 金价继昨日录得逾六周来最大单日跌幅后周四持稳，因美元走软遏制了金价跌势，不过，今日市场波动幅度不大，投资者等待即将举行的法国大选结果。
路透莫斯科12月17日 - 俄罗斯央行周三表示，将采取进一步金融措施加速卢布的稳定。
该行在公告中表示，央行与政府一道制定了一系列措施，在必要时向俄罗斯银行业者和金融类公司提供额外资金。
俄罗斯央行还表示，计划在必要时举行额外的外汇回购拍卖，并暂时中止银行业证券组合重估。
之前几日卢布出现大幅震荡，本周稍早卢布兑美元跌幅达到20%，今年迄今已累计下跌50%左右。
俄罗斯央行周二早间将指标利率上调650个基点，这是前所未有的加息幅度，但最终也未能支撑卢布汇率。
俄罗斯央行第一副总裁Ksenia Yudayeva表示，央行的新举措是为了缓解俄罗斯企业在偿债方面的忧虑。
“这些举措是为了平衡外汇市场的供需，将帮助卢布更快地企稳，”她在电子邮件中表示。
央行声明公布之后，卢布RUBUTSTN日内涨幅扩大逾2个百分点，1550 GMT时卢布兑美元上涨6.7%，报63.19。
“至少俄罗斯各监管部门已认识到，如果本币有一天能下跌10%，下次就会下跌20%左右...从金融安全角度来说这可不是什么好事...他们终于开始联手作战，齐心协力，力图安抚市场，”渣打银行新兴市场研究部门主管Timothy Ash在报告中表示。(完)
(编译 王颖；审校 孙茉莉)
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