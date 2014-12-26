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路透中文国际短讯 | 2014年 12月 26日 星期五 14:06 BJT

俄外汇储备2009年以来首次跌破4000亿美元

俄罗斯央行周四表示，截至12月19日该国黄金及外汇储备跌破4,000亿美元，为2009年8月以来首见。俄罗斯央行今年已经耗资超过800亿美元保卫卢布汇价，因油价大跌及西方就乌克兰危机对俄发起制裁，推动卢布大幅贬值，对该国金融稳定构成威胁。路透
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