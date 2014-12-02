《热点透视》俄罗斯无法轻易摆脱卢布崩盘的困境

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
(本文作者为热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 Pierre Briancon
路透伦敦12月1日 - 俄罗斯央行11月5日宣布允许卢布自由浮动之后，卢布兑美元和欧元一篮子货币累计下跌了14%。而且在乌克兰僵局、西方经济制裁以及油价下跌的影响下，卢布自年初以来已累计下跌了35%。俄罗斯已深陷卢布崩盘的困境。这也不能怪俄罗斯央行，它没办法应对能力范围之外的事情。
只有三个办法能阻止卢布下跌。第一个是央行采取行动。俄罗斯央行今年稍早曾动用900亿美元外汇储备购买卢布，当时央行仍“管理”着卢布。不过干预效果并不持久。由于西方国家已切断了对俄罗斯的资金供应，所以俄央行不能再为无止境的汇率保卫战浪费外汇储备。央行此前表示，在“金融稳定”面临风险的情况下仍会出手干预，但并未就此做出解释。
俄罗斯央行的另一个工具是再次升息，但会伤害依然疲弱的经济。今年以来该行已升息四次。俄罗斯国内生产总值(GDP)成长率为“零”，而通胀率却可能很快会超过10%，这使得央行如履薄冰。
第二个办法是稳定油价。两个月前，俄罗斯央行打算拟定的一个设想是，2015年油价降至每桶60美元，这在当时被认为过于悲观。而现在，原油价格正快速接近65美元。石油和天然气在俄罗斯出口中占70%的比例。
俄罗斯对石油天然气出口的依赖，意味着还有第三个办法来稳定汇率：实施大胆的经济计划以降低经济对石油的依赖。俄罗斯政府透露出来的消息似乎暗示，这就是普京准备在议会年度讲话中宣布的措施。但西方制裁将构成干扰，而这种计划在普京执政的15年中也一直未能得以颁布。无怪乎市场仍在苦苦寻觅卢布底部，但至今尚未找到。(完)
(编译 王颖；审校 郑茵)
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作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
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