俄央行官员称仍将维持卢布汇率浮动通道 以免严重冲击市场

路透莫斯科11月5日 - 俄罗斯央行第一副总裁周三表示，尽管央行改变其干预汇市政策，但仍将维持卢布汇率浮动通道，以免严重冲击到市场。

掌管央行货币政策的第一副总裁Ksenia Yudayeva记者会中并表示，如果出现危及金融市场稳定的情况，央行将不会提前公布会在何种条件下干预汇市。

她表示预计卢布汇率到年底时就可持稳，上周央行升息150个基点，已使得升息循环距离结束更近了一步。(完)

(编译 李婷仪 审校 张明钧)

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