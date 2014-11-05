俄央行官员称仍将维持卢布汇率浮动通道 以免严重冲击市场

国际原油价格上涨 因对OPEC减产前景更乐观
路透纽约4月28日 - 原油价格周五上涨，因投资者乐观认为石油输出国组织(OPEC)将同意把减产协议延长至今年下半年。该协议旨在结束全球供应过剩的局面。
路透莫斯科11月5日 - 俄罗斯央行第一副总裁周三表示，尽管央行改变其干预汇市政策，但仍将维持卢布汇率浮动通道，以免严重冲击到市场。
掌管央行货币政策的第一副总裁Ksenia Yudayeva记者会中并表示，如果出现危及金融市场稳定的情况，央行将不会提前公布会在何种条件下干预汇市。
她表示预计卢布汇率到年底时就可持稳，上周央行升息150个基点，已使得升息循环距离结束更近了一步。(完)
(编译 李婷仪 审校 张明钧)
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路透纽约/伦敦4月28日 - 金价周五上涨，因强于预期的欧元区通胀数据提振欧元兑美元上升，全球股市从周三创下的纪录高位回落，因担心全球贸易。
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