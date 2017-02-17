香港个股：俄铝2016年铝产量增长1%后，今年有望保持稳定

路透莫斯科2月16日 - 俄罗斯铝业巨头--俄罗斯铝业联合公司(UC RUSAL)周四称，其产量在2016年较上年增长1%至368.5万吨，并有望在2017年保持稳定。

由于铝价下跌，俄铝削减产能，该公司在几年前被中国宏桥挤下全球最大铝生产商的宝座。俄铝目前在香港挂牌交易。

俄铝在声明中称，2016年全球铝需求较上年增长5.5%至5,970万吨，而全球铝供应量则增长3.6%至5,900万吨。

据俄铝，虽然2016年有400万吨新产能投入，而且部分产能重启，但中国市场预计只会出现轻微的供应过剩。