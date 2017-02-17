香港个股：俄铝2016年铝产量增长1%后，今年有望保持稳定

中德关系：关于电动车配额问题，中德两国获得良好进展
路透北京5月24日 - 德国外交部长加布利尔周三称，就电动车配额一事，中德双方已取得良好进展，他并补充称，仍需要制定更多细节。
路透莫斯科2月16日 - 俄罗斯铝业巨头--俄罗斯铝业联合公司(UC RUSAL)周四称，其产量在2016年较上年增长1%至368.5万吨，并有望在2017年保持稳定。
由于铝价下跌，俄铝削减产能，该公司在几年前被中国宏桥挤下全球最大铝生产商的宝座。俄铝目前在香港挂牌交易。
俄铝在声明中称，2016年全球铝需求较上年增长5.5%至5,970万吨，而全球铝供应量则增长3.6%至5,900万吨。
据俄铝，虽然2016年有400万吨新产能投入，而且部分产能重启，但中国市场预计只会出现轻微的供应过剩。
俄铝还预计，随着治理污染的新环保举措推出、以及新增产能减少，中国很有可能将出现供应吃紧。(完) (编译 许娜；审校 张若琪)
路透北京5月24日 - 德国外交部长加布利尔周三称，就电动车配额一事，中德双方已取得良好进展，他并补充称，仍需要制定更多细节。
路透吉隆坡5月24日 - 马来西亚棕榈油期货周三收跌逾1%，跌至近三周低点，追随芝加哥期货交易所(CBOT)和大连商品交易所豆油跌势。
路透新加坡5月24日 - 亚洲含硫500ppm柴油价差周三涨至近一个月最高位，但每桶价差低于11美元，仍低于上年同期的超过11.50美元的水平。