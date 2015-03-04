俄罗斯远东萨哈林州州长被调查

特朗普贸易策略以退出TPP开始--白宫
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。
路透莫斯科3月4日 - 俄罗斯远东地区萨哈林州政府网站称，州长霍罗沙温（Alexander Khoroshavin）被调查。
媒体报导称，霍罗沙温已在萨哈林被拘押，被送往莫斯科。
萨哈林石油天然气行业消息人士证实了霍罗沙温被捕的消息。警方拒绝置评，暂时无法联系到萨哈林州政府置评。
RIA Novosti通讯社引述萨哈林政府消息人士的话称：“已对州长进行调查。他已被拘押。”
目前尚无更多细节。（完）
编译：朱淑珍 发稿：王琛
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