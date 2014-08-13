焦点：制裁威胁令资金流出俄罗斯股市 中国和其他金砖国家受益

路透伦敦8月12日 - 由于俄罗斯面临西方进一步经济制裁的威胁，外资正逃离俄罗斯股市，而将资金投入其他金砖国家，中国就是明显的受益者。

今年迄今，俄罗斯市场的表现逊于其他新兴市场大国，以美元计价股市下跌17%，卢布贬值9%。债市也是如此，据摩根大通GBI新兴市场指数，今年买入卢布计价债券的投资者可能已亏损14%。

西方因乌克兰危机而对俄罗斯进行制裁，但制裁尚未阻止外界持有那些与俄罗斯政府关系密切的企业股票。

但投资者仍在撤资，担心西方进一步制裁，恐涉及更多俄罗斯资产。

数据可能没有涵盖近期的大量撤资情况，但显示7月中流出俄罗斯股市和债市的资金高于过去六个月任一时段。

据美国基金追踪机构EPFR，7月投资者从俄罗斯股市基金撤资3.53亿美元，7月17日马航客机在乌克兰东部坠毁一周后，投资者撤资量为1.72亿美元。估计EPFR追踪全球基金流动量的约15%。

资金从俄罗斯源源不断流出，投资者不禁问到：这些资金去哪儿了？

随着资金撤离俄罗斯，EPFR追踪的新兴市场基金整体来说在7月和8月首周总计吸纳逾100亿美元资金。

俄罗斯在MSCI明晟新兴市场股价指数.MSCIEF中仅占5%，比例不大，但鉴于市场上以该指数为基准的投资资产规模达1.3万亿(兆)美元，因此影响层面不算小。

在俄罗斯和西方的关系紧绷之际，中国的国内因素开始改善，似可从资金撤出俄罗斯中受惠。今年稍早国内因素造成中国股市震荡。

马航客机在乌克兰东部坠毁，而中国出现推出刺激计划的迹象，影子银行及房地产泡沫疑虑大体来说则已消退。

资金配置转移虽无实际证据，但仍有足够迹象表明中国是资金流出俄罗斯后的主要接纳者。据摩根士丹利，上周有16亿美元流入中国股市，7月最后一周则有21.4亿美元流入，金额创2008年4月以来最高。

尽管以美元计价交易的莫斯科主要IRTS指数.IRTS自6月底以来下挫14%，中国指标沪深300指数.CSI300同期劲扬11%。

MSCI明晟新兴市场指数2014年表现图表：

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Aviva Investors新兴市场及亚洲基金经理人Will Ballard指出，自俄罗斯资产涌现卖压以来，投资者对中国的兴趣明显上升。

“中国企业预期增温，宏观面一直在改善，”Ballard并表示，俄罗斯则正好相反。

英国英杰华集团(Aviva)从几个月前的轻微减持俄罗斯资产转为大幅减持，意味着Ballard管理的新兴市场基金目前对俄罗斯股市的投资低于该国在新兴市场指数中5%的占比。

同时，英杰华集团提高中国投资权重，不过仍处减持水平。

同样，资产管理公司Carmignac Gestion投资委员会成员Sandra Crowl称，Carmignac在7月初提高旗下新兴市场基金中中国投资部位。

“如果你想投资于那些远离欧洲地缘政治问题、可以提供一些谨慎的信贷成长和货币宽松的国家，那么就会想到中国，目前这是我们看好的新兴市场，”Crowl说。

美银美林基金经理8月月度调查显示，全球投资者8月中国资产投资增持仓位提高到净17%，是7月时水准的三倍多，为新兴市场最高。

在俄罗斯，投资者对市场看法中性，降低7月初时的增持仓位。

“许多流入中国的资金都是资产类别的新投资，但其可能完全绕过俄罗斯，直接投向中国，”德意志银行全球新兴市场股市策略师John Paul Smith表示。

**其它金砖国家**

投资者也向其它金砖国家投入资金。金砖国家被视为最具影响力的新兴经济体，包括巴西、俄罗斯、印度、中国和南非。

根据EPFR的数据，上周巴西、南非和印度基金都有新资金流入。Carmignac的Crowl称，她上周增持巴西仓位，因预计该国最终可能推行急需的改革举措。

民调显示，在10月选举到来前，巴西总统迪尔玛·罗塞夫(Dilma Rousseff)的支持率优势已然缩窄，这提高了更支持改革举措的候选人胜出的机率，就像今年稍早在印度上演的那样。

南非看起来可能并不是那些为了逃避政治和经济放缓风险的资金的理想去处，但约翰内斯堡交易所的数据显示，今年迄今外资累计买超南非股票20亿美元。

自乌克兰和俄罗斯在克里米亚问题上的紧张关系升级以来，南非股市.JALSH亦累计跳涨10%。

“南非可能已从部分俄罗斯问题中受益--该国确实是欧洲、中东和非洲(EMEA)中仅剩的一个能够吸收部分抛盘的流动性充裕市场，”野村资产管理旗下新兴股市主管Jonathon Bell称。

此外，现金通常也是一个选择，尤其是对那些无法在中国或巴西进行投资，以及对EMEA新兴市场兴趣不大的基金而言。

ING Investment Management的投资策略师Maarten-Jan Bakkum称，公司旗下EMEA股票基金目前的现金配比达8%，为历史较高水准。

“这与我们减码俄罗斯仓位有关，我们一直在出脱俄罗斯仓位，而且并不打算卷土重来。同时，我们认为土耳其或南非的吸引力不大，这两个市场对有关美联储的忧虑都太过敏感，”Bakkum称。他指的是美联储将在明年升息的预期。

“波兰可能会吸引一些资金，但该国比邻乌克兰，因此这是个问题。现金确实是最佳选择--持有现金的成本高昂，不过如果市场持续走低，那么这就不再是问题，”Bakkum还称。(完)

(编译 于春红/张若琪/李爽/许娜；审校 张荻/李婷仪)路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。