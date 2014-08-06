芬兰总理：制裁俄罗斯恐让芬兰面临经济危机

路透赫尔辛基8月6日 - 芬兰总理Stubb周三表示，由于俄罗斯遭受制裁引发的间接影响，该国经济可能再度滑向危机。

在俄罗斯占领乌克兰的克里米亚之后，欧盟对俄罗斯采取了制裁措施。乌克兰东部发生空难事故后，欧盟同意加强制裁力度。

“可能性是存在的--我强调的是可能性，这或许会是新一轮的经济危机。”Stubb对记者表示，并称对于芬兰而言，制裁可能带来深远的间接影响。

Stubb还称，欧盟应该平衡制裁的影响，让某些成员国不会比其他成员国遭受更大的损失。

“毫无疑问，如果制裁令某一国家蒙受比较高的损失，那么就需要有所赔偿...此外，如果制裁使芬兰承受不成比例的损失，我们将向其他欧盟伙伴国寻求救助。”(完)

(编译 洪曦; 审校 李春喜)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。