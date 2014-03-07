法国外长：若第一轮对俄制裁未见效 将采取第二轮

路透巴黎3月7日 -法国外交部长法比约斯周五表示，如果针对俄罗斯军事干预乌克兰实施的第一轮制裁未成功，将会实施第二轮，目标是俄罗斯企业和接近总统普京的人。

“如果没有马上见效，将会有新措施针对那些有责任的人和俄罗斯企业，”法比约斯对法国新闻电台(France Info)表示。

周四俄罗斯部队控制的克里米亚地区议会投票要脱离乌克兰并加入俄罗斯联邦，这给乌克兰的新政府带来直接挑战。(完)

(编译 李春喜 审校 高琦)

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