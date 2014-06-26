综述：乌克兰停火协议面临破裂 西方威胁对俄罗斯实施新制裁

一名亲俄分裂分子在乌克兰东部卢甘斯克地区Lysychansk镇外的一处公路哨卡站岗，摄于2014年6月24日。 REUTERS/Shamil Zhumatov

路透布鲁塞尔/乌克兰斯拉维扬斯克6月25日 - 西方大国周三警告称，如果俄罗斯不采取更多举措来化解乌克兰东部的冲突，那么可能对俄实施新的制裁。乌东部分离势力与政府军之间的停火协议似乎面临破裂。

俄罗斯上议院满足了总统普京的请求，收回了3月赋予他的军事干预乌克兰的权力。

但一个议员表示，如果有要求，这项权力可以很快恢复。西方国家政府表示，他们将研判俄罗斯在化解乌克兰东部冲突方面的进展。

美国周三表示，如果莫斯科不采取措施来缓解乌克兰紧张情势，则准备对俄罗斯实施新的制裁。

美国国务院拒绝提供将实施何种制裁的细节。

但一名西方外交官周三表示，制裁措施可能包括：限制西方购买俄罗斯国企债券、限制能源部门的技术转让以及取消向俄罗斯出售军民两用产品。

不过这位匿名的外交官称，他认为欧盟现在不大可能准备对俄罗斯实施“第三级”制裁。这种制裁会冲击俄罗斯经济的所有部门。

“我认为欧洲理事会(European Council)几乎不可能采取第三级制裁，”这名外交官提到欧盟领导人周五在布鲁塞尔的会议时说。

该外交官说，普京可能做到恰好避免新制裁。

周二，在双边停火协议签署不到24个小时，分裂分子击落了一架乌克兰军用直升机，机上的九人全部丧生。乌克兰总统波罗申科告诉军队，如果受到攻击就还击，并宣布可能彻底取消停火。

乌克兰政府发言人称，自周一以来分裂分子共44次违反停火协议。

西方指责莫斯科允许武装人员及重武器进入乌克兰对抗该国政府军，并在边境附近保留军队给基辅施加压力。莫斯科予以否认。

在布鲁塞尔举行的北约外长会议上，北约秘书长拉斯穆森(Anders Fogh Rasmussen)告诉记者，“我很遗憾的说，我们没有看到俄罗斯遵守其国际承诺的迹象。”

美国国务卿克里表示，美国正在和欧盟合作，在必要时对俄罗斯实施新一轮的制裁。欧盟将在周末举行峰会。

并非所有欧盟领导人都支持这个构想，但英国外交大臣夏伟林表示，如果俄罗斯不“阻止武器流入乌克兰，不停止支持非法的武装分裂组织，”制裁升级的理由“当然会更充分。”

美国国务院发言人Marie Harf周三表示，俄罗斯需要保证边境安全，停止让战斗人员和武器进入乌克兰，并呼吁分裂分子放下武器，释放欧洲安全与合作组织的观察员。

“这些是我们期待的重要行动，”Harf说。“我们还有制裁措施要实施。”

**"可以考虑制裁"**

德国总理梅克尔明确表示，她也希望普京采取更多行动支持乌总统波罗申科发起的停火。这次停火截至日为本周五。

“情况进展缓慢，”梅克尔对议会表示。“我们一直倾向采取外交解决方案，但如果其他所有办法都没用，可以再次考虑制裁。”

梅克尔、普京、波罗申科和法国总统奥朗德举行了四方电话会谈，讨论乌克兰危机，普京在会谈中呼吁延长停火时间。

波罗申科在基辅宣布，他计划周四向议会提交一份主张加强地区自治的议案，但他没有透露议案的细节。

然而，随着公众要求对直升机被击落做出回应的压力日增，波罗申科能否让和平进程的希望持续到本周末之后还是个未知数。

叛军自封的“顿涅斯克人民共和国”总理Aleksander Boroday在记者会上说：“交战没有停止。整个前线发生了许多违反停火协议的行为...我们的对手在积极地重新调遣军队。”他周一在一次会议上同意停火。

他表示谈判没有意义，双方没有进一步的接触，预计也不会有更多接触。(完)

(编译 杜明霞/李春喜/白云; 审校 张荻/王兴亚)

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