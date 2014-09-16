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时事要闻 | 2014年 9月 16日 星期二 14:17 BJT

俄副总理称西方制裁解决不了政治问题

路透莫斯科9月16日 - 俄罗斯副总理Arkady Dvorkovich周二表示，西方对俄罗斯企业、官员及银行业的制裁将适得其反，解决不了政治问题。

“就制裁而言，我们认为毫无意义，只能适得其反...这些措施解决不了政治问题，”他在一个外企会议上表示。

他还称，俄罗斯政府将支持本国经济，对外国投资者保持开放。由于俄罗斯在乌克兰危机中所扮演的角色，西方对俄罗斯主要产业实施制裁。(完)

(编译 于春红; 审校 张涛)

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