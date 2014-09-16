俄副总理称西方制裁解决不了政治问题

克里姆林宫发言人拒绝评论俄军向俄朝边境移动的报导
路透莫斯科4月21日 - 俄新社周五援引克里姆林宫发言人Dmitry Peskov的言论称，对于俄罗斯正将军事硬件设施和军队运往俄罗斯与朝鲜边境地带的媒体报导，Peskov不予置评。
路透莫斯科9月16日 - 俄罗斯副总理Arkady Dvorkovich周二表示，西方对俄罗斯企业、官员及银行业的制裁将适得其反，解决不了政治问题。
“就制裁而言，我们认为毫无意义，只能适得其反...这些措施解决不了政治问题，”他在一个外企会议上表示。
他还称，俄罗斯政府将支持本国经济，对外国投资者保持开放。由于俄罗斯在乌克兰危机中所扮演的角色，西方对俄罗斯主要产业实施制裁。(完)
(编译 于春红; 审校 张涛)
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路透巴黎4月21日 - Elabe周五公布的民意调查显示，法国大选中间派候选人马克龙料在周日的首轮投票中胜出，而极右翼领导人勒庞支持率进一步落后于马克龙。
路透华盛顿4月20日 - 美国总统特朗普周四称赞中国在遏制“朝鲜威胁”方面作出的努力。在此之前，朝鲜国家媒体警告可能对美国发动“超强的先发制人的打击”。