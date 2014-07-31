《KEMP专栏》美欧联手制裁俄罗斯，很可能伤了自己却使中国受益

储层测量、建模和可视化可能需要最先进的技术，包括能力强大的软件和超级计算机，但这也是中国企业以后能够掌握的。

对于中国的大型油企和迅速发展的油气服务业，石油工程方面没有什么难题，会超出他们的能力范围。

而且随着中国油企、服务企业和大学成长，他们迅速与西方同行建立联系，将会加快技术转让和专业知识交流。

比方说，Frac Tech和中石化的合资企业就明确是为了“把FTSI的水力压裂技术和专家引入中国”。尽管其最初将专注于中石化在四川盆地的勘探设备，但目的明确是为了打造一个专业的水力压裂企业，代表第三方在全国运营。

毫无疑问，现在美国和欧洲企业仍是油气技术的领导者，尤其是在开发页岩和深海油田等非传统资源方面。

但他们不会永远占据优势。如果艾克森(Exxon)和BP等石油开采生产商、以及斯伦贝谢(Schlumberger)和Halliburton等油田技术服务公司由于制裁原因不能在俄罗斯等国开展业务，那么中国企业最终将会填补这些空缺。

俄罗斯和中国企业肯定有能力掌握开发巴热诺夫页岩油田等资源所需的压裂技术和水平钻掘技术。

西方企业已经因制裁因素被禁止在伊朗运营。伊朗也拥有丰富的油气资源。他们在尼日利亚、阿尔及利亚、利比亚、埃及和伊拉克的经营越来越困难；在北极进行钻探，或在北美建立输油管道也难以得到批准。

对新投资和技术转让的制裁可能会影响俄罗斯石油生产--但这在中期或长期后才会显示出来(实际上需要5-10年)。这期间其他投资者和技术提供者可能会出现，最可能是来自中国或俄罗斯国内。