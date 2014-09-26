俄罗斯起草法案 拟允许没收境内外国资产

路透莫斯科9月25日 - 根据俄罗斯正在起草的一项法律草案，法庭可能会允许没收在俄领土上的外国资产。这是俄罗斯针对西方制裁欲作出的回应之一。

周三提交到俄议会的这项草案还将允许俄罗斯政府对那些不动产在外国司法管辖区被没收的个人进行补偿。

意大利当局本周没收了属于阿尔卡季-罗滕贝格(Arkady Rotenberg)价值约3,000万欧元（约合4000万美元）的不动产。罗滕贝格是俄罗斯总统普京的盟友。

草案允许对那些在外国司法管辖区蒙受损失的俄罗斯公民予以补偿，并为没收俄罗斯境内的外国财产扫清了道路，即便该财产享有国际豁免权。

批评人士涅姆佐夫（Boris Nemtsov）表示，该法律草案是普京试图让俄罗斯的亿万富翁和官员免遭制裁影响的努力。涅姆佐夫在20世纪90年代末曾担任俄政府高官。

他在Facebook上写道：“硬汉的友谊是什么样的？那就是，当你的四幢别墅、公寓和酒店在意大利被没收后，你在克里姆林宫的同伴立即推出一项法案，从俄罗斯的预算中为你的损失买单。”（完）

编译：靳怡雯 发稿：王凤昌

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