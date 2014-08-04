俄凭外储可暂时挺过制裁 但前提是投资者不慌

2014年2月17日，在莫斯科拍摄的美元和卢布照片。 REUTERS/Maxim Shemetov

* 俄罗斯外汇储备规模为全球第五大

* 俄外储规模为将到期外债的三倍多

* 但外储急剧下降可能导致资本加速外逃

* 对峙局面下，对俄制裁有可能加大

* 俄央行或许会努力阻止卢布下跌

路透伦敦/莫斯科8月1日 - 从算术角度看，俄罗斯的外汇储备至少能支撑两年，不至于让西方制裁窒息其经济，但前提是一定不能唤醒投资者恐慌这个“沉睡的恶魔”。

面对西方国家的制裁，俄罗斯的储备资金--4,720亿美元硬通货储备和近1.5万亿美元资产，乍一看能轻轻松松让银行、企业和经济维持运行。

但这忽略了心理影响因素。俄罗斯在2008-2009年出现重大危机期间，六个月就花光了2,000亿美元。如果外储再次开始减少，恐怕会很快在俄罗斯国内外引起恐慌，加速资本外逃。

虽然俄罗斯经济目前濒临衰退，但投资者和分析师普遍认同俄官员的看法，即以俄罗斯的财力，暂时能经受住不断加大的制裁力度。

安本资产管理(ADN.L)的新兴市场基金主管Brett Diment称，“他们坐拥近五千亿美元储备。鉴于受制裁银行的再融资需求极小，他们应付起来游刃有余。”

未来一年上述融资需求介于70-80亿美元，俄罗斯央行已表态将对受到制裁影响的银行伸出援手。

俄罗斯外汇储备规模为全球第五大。摩根士丹利分析师通过计算得出，俄罗斯外储是所有将到期外债的三倍多，能满足约17个月的进口需求。这远超过了新兴经济体门槛期限的六个月。

路透基于俄罗斯央行数据计算显示，俄罗斯大银行今明两年必须为约500亿美元债务进行再融资，而企业的再融资需求则接近1,000亿美元。

这看来是可控的，但许多因素尚不确定。这些储备中有大约三分之一归属于两大石油财富基金，该基金是专门应对国际油价下跌，而不是为银行或企业提供融资。根据官方数据，还有大约400亿美元是以黄金形式存在，另有130亿美元存于国际货币基金组织(IMF)。

俄罗斯还需要保持住能源出口收入。尽管欧盟制裁举措瞄准欧洲向俄罗斯石油行业的设备出口，但天然气生产设备不在制裁之列。这凸显出一个基本相互依存关系：欧洲需要俄罗斯天然气，而俄罗斯需要借此赚钱。

**沉睡的恶魔是否将被唤醒？**

不过，大多数俄罗斯问题专家认为，未来几个月制裁可能变得更加严厉。马航客机坠毁事件后乌克兰危机加深，俄罗斯和西方国家似乎都不准备让步。

最大的不确定因素之一是，如果俄罗斯与西方国家的关系、以及俄罗斯经济形势进一步恶化，那么将有多少国内外投资者把资金撤离俄罗斯。

近期公布的央行数据显示，俄罗斯人再度出脱卢布而买入美元和其它海外资产，速度为逾四年来最快。

今年前六个月，大约有750亿美元资金出逃俄罗斯，摩根士丹利预计下半年资金流失的规模与之类似。一名分析师称，现在的问题在于，“对美元和其它海外资产的需求目前还像一个沉睡的恶魔，这个恶魔是否会再度被唤醒”，他补充道，这在一定程度上来说，是有可能的。

虽然上次经济危机期间，俄罗斯央行对卢布的跌势进行了控制，但如果当前地缘政治冲突加剧，央行这次的反应可能会不一样。(完)

(编译 白云/石冠兰/许娜；审校 张涛/王兴亚/郑茵)

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