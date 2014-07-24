俄官员淡化西方制裁对俄经济的影响

路透莫斯科7月23日（记者 Darya Korsunskaya/Lidia Kelly） - 俄罗斯官员周三纷纷淡化西方制裁对俄罗斯的经济影响，称这些与苏联时代的困难相比是“小菜一碟”。

一天前，俄罗斯总统普京的盟友警告称，俄罗斯反西方的言论可能影响经济。俄罗斯多位部长表示，制裁并未影响增长，以显示他们的团结。

因制裁及对新兴市场的风险厌恶情绪，令俄罗斯经济处于衰退边缘，并导致股市和卢比大跌，今年迄今为止已有近750亿美元资本外逃。

“目前的制裁形式对宏观经济没有影响，”克里姆林宫高级经济顾问Andrei Belousov对记者说道。

“我的评估是（GDP增长）在1%附近，并将保持这个速度至年底。”

俄罗斯工业贸易部长Denis Manturov指出，西方的制裁不会将俄罗斯带入苏联时代的孤立。

“什么制裁？一个市场关闭了，另外一个市场就会开启。今天的情况与那时相比是小菜一碟，”他对记者说道。（完）

编译：李富强 发稿：程芳

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