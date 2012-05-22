俄数据显示该国仍为全球最大产油国

菲律宾另一轮矿场审查将覆盖勒令关闭及暂停业务的矿场--财长
路透马尼拉3月3日 - 菲律宾财政部长多明戈斯(Carlos Dominguez)周五称，对菲律宾矿场的另一轮审查最初将覆盖已被该国环保部长勒令关停的23座矿场，以及另外五座被暂停业务的矿场。
路透莫斯科/迪拜5月21日电（记者 Melissa Akin/Daniel Fineren）---俄罗斯能源部公布的数据显示，该国石油日产量比沙特阿拉伯始终高数十万桶，并有信心继续逐年提高产量。这与有关沙特已成为全球最大产油国的报告出现分歧。
Joint Organisations Data Initiative（JODI）周末公布的报告显示，俄罗斯石油产量大幅下滑，3月日产量为992万桶，低於去年12月的1,037万桶，也略低於沙特今年3月的992.3万桶。
但俄罗斯能源部的数据显示，2012年初，日产量稳定在141万吨附近（约1,033万桶），高於去年12月的1,031万桶。
俄罗斯能源部根据产量数据所做的2012年预估称，今年料能完成日均产量1,031万桶的目标，高於去年任何一个月的日产量水平。
“JODI的研究方法似乎有问题。”一名俄罗斯消息人士表示。
JODI官员周一并未回复邮件，未对对该组织数据与俄罗斯官方数据差距如此之大作出评论。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透马尼拉3月3日 - 菲律宾财政部长多明戈斯(Carlos Dominguez)周五称，对菲律宾矿场的另一轮审查最初将覆盖已被该国环保部长勒令关停的23座矿场，以及另外五座被暂停业务的矿场。
环境和自然资源部副部长Maria Paz Luna对记者表示，“这不仅是环境和自然资源部必须考虑的选项之一，也是整个政府必须考虑的一个选项。”(完)
路透苏黎世3月2日 - 瑞士信贷对全球最富有人士的放款增加，将有助于其对财富管理的大举押注得到回报。