俄“对华泄密”科学家获释 称俄没有希望迅速改变

2012年11月24日，俄罗斯物理学家丹尼诺夫从西伯利亚一处流放地获释后，参加一场新闻发布会。 REUTERS/Ilya Naymushin

路透俄罗斯克拉斯诺亚尔斯克11月25日电(记者 Gabriela Baczynska)---灰白的头发、苍白的脸色和单薄的身体，因“对华出售机密罪”而在2004年入狱的丹尼诺夫(Valentin Danilov)身上发生的变化，比俄罗斯这个国家要多。

这位现年66岁的俄罗斯物理学家周六刚刚从西伯利亚一处流放地获释。他当年被控间谍罪，而丹尼诺夫称这种指控是出於政治动机。

现年60岁的普京重返克里姆林宫，但俄罗斯的现状是，腐败依然盛行，未改革的经济步履沉重，严重依赖能源出口，反对派人士依然被监禁。

丹尼诺夫称，看不到俄罗斯迅速发生改变的希望。

他的案例也被人权活动人士作为普京利用俄罗斯法庭迫害政治对手的证据。

丹尼诺夫在采访中称：“一切都没有改变。”他把部分原因归咎於俄罗斯的1.42亿民众。

他在获释数小时後对路透表示：“当局并非从天而降。他们是国家的选择，所以当局也反映出国家的状态。”

一些人指责俄罗斯国家杜马选举存在舞弊行为，莫斯科和其他大城市一年前开始掀起反对普京的示威抗议，但示威在很大程度上已失去动力，反对派也四分五裂。

在思索关於自由公平选举以及出现政治动荡的可能性，丹尼诺夫表示：“俄罗斯还没有准备好。”（完）

编译：靳怡雯 发稿：张家伟

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