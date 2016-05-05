俄罗斯抓捕一批图谋在莫斯科地区发动袭击的中亚国家人员--报导

路透莫斯科5月4日 - 俄罗斯媒体周三报导称，俄罗斯联邦安全局（FSB）称他们抓捕了一批中亚国家人员，这些人在叙利亚和土耳其境内的“恐怖组织”头目的指使下，试图在莫斯科地区发动袭击。

该局称，这些人员计划在俄罗斯5月份的节日庆祝期间发动袭击，他们已经查获了大量的武器和爆炸物。

“（这些袭击）是受在叙利亚和土耳其境内的国际恐怖组织头目的指使。”国际文传电讯社援引FSB称。

路透未能立即联系到FSB方面置评。国际文传电讯社报导称，相关调查仍在继续。这些被捕人员的姓名未被透露。

俄罗斯安全机构对极端组织可能在莫斯科及俄罗斯其它主要城市发动袭击保持高度警惕。

FSB曾在3月份抓捕了约20名“伊斯兰国”追随者，他们称这些人试图在俄罗斯招募新的战斗人员。（完）