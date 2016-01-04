普京签署俄新版国家安全战略 首次将美国列为国家安全威胁

特朗普不会等到内阁名单通过才履行贸易协议承诺--发言人
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普(Donald Trump)发言人斯派塞(Sean Spicer)周四称，特朗普不会等到国会通过内阁人选之后，才履行他对于退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)、并重新协商北美自由贸易协定(NAFTA)的诺言；TPP包含12个成员国。
路透莫斯科1月2日（记者 Vladimir Soldatkin） - 俄罗斯总统普京在元旦前夕签署新版国家安全战略，首次将美国列为国家安全威胁之一。这是俄罗斯与西方国家近几年关系恶化的迹象之一。
俄罗斯新版国家安全战略取代了2009年时任总统梅德韦杰夫签署的版本。新版战略称，俄罗斯设法加强其在解决全球问题及国际冲突中的作用，这方面作用的加强导致西方国家做出反应。
“俄罗斯在国家安全面临新威胁的背景下，加强这方面的作用，这具有复杂且相互关联的性质。”
根据新版战略，俄罗斯在“国内及国际”实施独立政策，导致“设法维持在全球事务中的主导地位的美国及其盟国做出反应”。
新版战略称，这可能导致俄罗斯面临“政治、经济、军事及信息压力”。
俄罗斯2014年3月将克里米亚纳入本国版图后，与西方的关系降至低点。
此后，美国和欧洲对俄罗斯个人及企业实施了广泛的制裁，俄罗斯则以限制从欧盟进口食品及其它商品作出还击。
新版战略称，美国和欧盟支持“乌克兰的反宪法政变”，导致乌克兰社会四分五裂并出现了军事冲突。
新版战略还称，北约扩大为俄罗斯国家安全面临的威胁之一，美国已经扩大了其在俄罗斯邻国的军事生物实验室网络。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王琛
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