俄罗斯煤矿事故已造成26人失踪 四人死亡

韩国检方尚未决定是否再次申请对三星领导人的逮捕令
路透首尔1月19日 - 韩国特别检察官办公室周四称，尚未决定是否重新申请对三星集团领导人李在镕的逮捕令。韩国法院之前驳回检方申请逮捕李在镕的请求。
路透莫斯科2月26日 - 俄罗斯检察官周五称，谢韦尔（Severstal）(CHMF.MM)子公司位于北极圈的一家煤矿周四发生的事故已造成26名矿工失踪，另有四人确认死亡。
俄罗斯联邦调查委员会宣布对位于沃尔库塔的Severnaya煤矿可能违反安全法规展开刑事调查，并称已向事故地点派出调查人员和法医专家。
塔斯通讯社报导称，运营出事煤矿的Vorkutaugol矿业公司称，瓦斯突然泄露引发两起爆炸，之后部分煤矿设施发生坍塌。
这是俄罗斯煤炭开采业一长串事故的最新一起，可能再次令外界质疑该行业是否严格遵守安全规则。
俄罗斯总统普京的发言人周五对记者表示，普京已下令成立一个特别政府委员会，对事故进行调查。
事故发生时共有110人在矿上，其中80人已被救上地面，但仍有26人失踪，另有四人被确认死亡。（完）
编译：刘珞焱 发稿：王燕焜
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