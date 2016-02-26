俄罗斯煤矿事故已造成26人失踪 四人死亡

(本文由路透中文网编译提供)

路透莫斯科2月26日 - 俄罗斯检察官周五称，谢韦尔（Severstal） 子公司位于北极圈的一家煤矿周四发生的事故已造成26名矿工失踪，另有四人确认死亡。

俄罗斯联邦调查委员会宣布对位于沃尔库塔的Severnaya煤矿可能违反安全法规展开刑事调查，并称已向事故地点派出调查人员和法医专家。

塔斯通讯社报导称，运营出事煤矿的Vorkutaugol矿业公司称，瓦斯突然泄露引发两起爆炸，之后部分煤矿设施发生坍塌。

这是俄罗斯煤炭开采业一长串事故的最新一起，可能再次令外界质疑该行业是否严格遵守安全规则。

俄罗斯总统普京的发言人周五对记者表示，普京已下令成立一个特别政府委员会，对事故进行调查。

事故发生时共有110人在矿上，其中80人已被救上地面，但仍有26人失踪，另有四人被确认死亡。（完）