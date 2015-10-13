俄罗斯称炮轰其驻大马士革大使馆是恐怖主义行径

安倍称希望加强特朗普当政时代的日美同盟关系
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透莫斯科10月13日 - 俄新社报导称，俄罗斯外长拉夫罗夫周二称，莫斯科认为炮轰其驻大马士革大使馆是恐怖主义行径。
“这显然是恐怖主义行径，可能意在恐吓打击恐怖主义的支持者，”报导援引拉夫罗夫称。
俄罗斯驻叙利亚大马士革大使馆周二遭到两枚炮弹袭击，但目前尚未有人员伤亡或者建筑受损的报导。
报导称，拉夫罗夫还表示，俄罗斯支持联合国叙利亚问题特使德米斯图拉（Staffan de Mistura）确保政治解决叙利亚危机的努力，对美国不愿对参与打击叙利亚境内恐怖主义各方的努力进行协调感到失望。（完）
编译：李富强 发稿：程芳
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普(Donald Trump)发言人斯派塞(Sean Spicer)周四称，特朗普不会等到国会通过内阁人选之后，才履行他对于退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)、并重新协商北美自由贸易协定(NAFTA)的诺言；TPP包含12个成员国。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普已做好准备,将在周五上任的第一天就开始采取行政措施,大刀阔斧地落实他的承诺，对移民进行限制、在美国与墨西哥边境建立高墙，并撤销其前任奥巴马推行的多项政策。