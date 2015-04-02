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时事要闻 | 2015年 4月 2日 星期四 10:59 BJT

俄罗斯渔船失事沉没 至少43人死亡--塔斯社

路透4月1日 - 俄塔斯社援引一名海上援救协调中心的官员报导称，周三晚西太平洋靠近勘察加半岛的一艘俄罗斯拖网渔船发生沉船事故，已造成至少43人死亡、26人失踪。

塔斯社称，Dalniy Vostok号渔船上有132人，63人已获援救。

船上有78名俄罗斯人，另外54人来自缅甸、乌克兰、立陶宛和瓦努阿图。（完）

编译：刘珞焱 发稿：王琛

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