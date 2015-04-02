俄罗斯渔船失事沉没 遇难人数升至54人（更新版）

路透莫斯科4月2日（记者 Lidia Kelly） - 俄罗斯东部地区官员称，一艘俄罗斯拖网渔船周三晚些时候在西太平洋堪察加半岛以西海域沉没，船上至少54人遇难，15人失踪。

堪察加彼得罗巴甫洛夫斯克海事救援协调中心负责协调工作的官员Viktor Klepikov告诉路透，这艘名为Dalniy Vostok的渔船上共有132人，其中63人获救，出事海域水温接近零摄氏度。

“救援行动仍在进行，我们仍在寻找失踪的15人，”Klepikov说道。“目前我们还不知道造成这起惨祸的原因。”

俄罗斯塔斯社援引堪察加地区副职主管官员报导称，船员可能存在违反安全规定的行为。

“根据初步信息，渔船沉没时正拖着100吨渔网，”塔斯社援引Sergei Khabarov的话报导称。

俄罗斯国际文传电讯社援引该地区救援中心未具名消息人士的话报导称，出事海域的大量浮冰可能破坏了船体，渔船在15分钟内沉没。

船上有78名俄罗斯人，另外54人来自缅甸、乌克兰、立陶宛和瓦努阿图。（完）

编译：王凤昌 发稿：程芳

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