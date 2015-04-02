俄罗斯渔船失事沉没 至少43人死亡--塔斯社

(本文由路透中文网编译提供)

路透4月1日 - 俄塔斯社援引一名海上援救协调中心的官员报道称，周三晚西太平洋靠近勘察加半岛的一艘俄罗斯拖网渔船发生沉船事故，已造成至少43人死亡、26人失踪。

塔斯社称，Dalniy Vostok号渔船上有132人，63人已获援救。

船上有78名俄罗斯人，另外54人来自缅甸、乌克兰、立陶宛和瓦努阿图。(完)